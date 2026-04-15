В Красноярске водитель публично извинился за проезд по тротуару ради лайков

В Красноярске сотрудники дорожной полиции нашли и наказали 19-летнего лихача, который проехал на тонированной «Ладе Приоре» прямо по тротуару в центре города. Об этом случае на проспекте Мира стало известно 15 апреля, когда в сети появилось видео с извинениями водителя.
Другой ролик, с зафиксированным нарушением, полицейские нашли ранее в социальных сетях. На кадрах видно, как молодой человек на тонированной машине движется по пешеходной дорожке, создавая опасность для людей.
Нарушителя быстро нашли. Им оказался 19-летний житель Красноярска. Во время разговора он признался, что игнорировал правила нарочно, чтобы снять фото и видео для соцсетей. Таким образом он рассчитывал стать популярнее и набрать побольше лайков.
Ему придется заплатить штраф за грубое нарушение ПДД. На первый раз он составит две тысячи рублей.
В полиции отметили, что погоня за лайками в интернете не стоит риска для здоровья окружающих. Они продолжают следить за соцсетями и напоминают водителям: соблюдать правила нужно не ради того, чтобы избежать наказания, а ради собственной и чужой безопасности.