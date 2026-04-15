Соседи слышали мучительный визг и скулеж. Белоруска «заказала» убийство собаки, которая давила ее кур

Подробности сообщает УВД Витебского облисполкома.

Источник: Комсомольская правда

В милицию обратился житель Витебского района. По его словам, во дворе соседнего дома незнакомцы жестоко избивают собаку. А затем они потащили животное в сарай, угрожая повесить.

Соседи, услышав мучительный визг и скулеж, поспешили на помощь и спасли собаку.

Сотрудники милиции приехали по вызову и задержали мужчин. Выяснилось, что хозяйка собаки хотела от нее избавиться, так как животное бегало по двору и давило кур. Для этого белоруска позвала «на помощь» местных жителей 52 и 66 лет. Они задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.