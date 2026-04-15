В Беларуси пенсионерка дважды слетала за границу и получила уголовное дело. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Первомайское РУВД обратилась 70-летняя жительница Минска, ставшая жертвой мошенников. В мессенджере пенсионерке позвонил якобы сотрудник службы по замене домофонов и выманил код из смс. Затем женщине поступил звонок якобы от представителей «БелГИЭ». Звонившие сообщили, что ее данными воспользовались мошенники и от ее имени осуществляют переводы на преступные счета.
«Позже ненастоящие правоохранители сообщили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело, а в ее квартире будет проведен обыск», — привели подробности в милиции.
Для сохранения наличных денег пенсионерка по указанию аферистов передала приехавшему курьеру для декларирования 114 000 рублей.
Сотрудники милиции установили личность курьера. Ей оказалась 65-летняя жительница Жлобина. Белоруска сама стала жертвой мошенников по подобной схеме.
«Она забрала деньги у трех минчан, дважды летала за границу и передавала наличные посреднику», — сообщили в ГУВД.
Заведено уголовное дело.