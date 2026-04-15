Авиакомпания выплатила 100 тысяч рублей петербуржцу за гибель кошки в самолете

Кошка не пережила полет из Петербурга в Калининград и погибла на борту самолета. Судебные приставы помогли ее хозяину получить 100 тысяч рублей компенсации за смерть любимого питомца. Подробности истории рассказали в пресс-службе регионального ГУ ФССП России. Все произошло еще в декабре 2022 года.63-летний мужчина летел в Калининград вместе с тремя кошками: Амандой, Ладой и Кармен. Первые две находились в специальных переносках в багажном отсеке. А Кармен досталось место в салоне рядом с хозяином. После приземления мужчина вышел за питомцами, но ему сообщили, что Аманда погибла. Оказалось, на нее напала собака.