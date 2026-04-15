Бизнесмен причинил ущерб на 80 млн рублей памятнику археологии на Кубани

В Краснодарском крае перед судом может предстать 49-летний директор коммерческой организации, действия которого привели к разрушению объекта культурного наследия. По версии следствия, в погоне за прибылью предприниматель нанес государству многомиллионный ущерб.
Инцидент произошел в хуторе Приречном Белореченского района. Установлено, что в период с октября 2022 по февраль 2023 года при разработке нового карьера проводились масштабные вскрышные работы. Тяжелая техника снимала слои грунта, не учитывая, что на данной территории располагается ценный археологический объект. В результате удаления пород древний памятник оказался серьезно поврежден.
«Ущерб составил около 80 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия. В настоящее время продолжается расследование, устанавливаются все детали произошедшего.