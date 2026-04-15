В Самаре мужчину отправили на принудительные работы за неуплату штрафа

В Самарской области мужчину, обвиненного за получение взятки, приговорили к принудительным работам на 4 года. Это решение принято после того, как он не оплатил уголовный штраф в размере 2 миллионов 950 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГМУ ФССП России по Самарской области.
«Житель региона, занимая должность ведущего инженера-технолога, получил взятку в размере 1 миллиона 605 тысяч рублей за положительный акт по испытаниям материалов», — говорится в сообщении.
Преступная схема была раскрыта, и суд признал его виновным. Несмотря на это, мужчина не стал оплачивать штраф и не предоставил уважительных причин для неуплаты.
Судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы страны и обратился в суд с просьбой заменить штраф другим видом наказания. Суд удовлетворил запрос и назначил принудительные работы с удержанием 20% заработка в доход государства.