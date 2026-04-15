В Самаре мужчину отправили на принудительные работы за неуплату штрафа

В Самарской области мужчину, обвиненного за получение взятки, приговорили к принудительным работам на 4 года. Это решение принято после того, как он не оплатил уголовный штраф в размере 2 миллионов 950 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГМУ ФССП России по Самарской области.