В Самаре мужчину отправили на принудительные работы за неуплату штрафа

Житель региона получил взятку за положительный акт по испытаниям материалов и был за это наказан.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области мужчину, обвиненного за получение взятки, приговорили к принудительным работам на 4 года. Это решение принято после того, как он не оплатил уголовный штраф в размере 2 миллионов 950 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГМУ ФССП России по Самарской области.

«Житель региона, занимая должность ведущего инженера-технолога, получил взятку в размере 1 миллиона 605 тысяч рублей за положительный акт по испытаниям материалов», — говорится в сообщении.

Преступная схема была раскрыта, и суд признал его виновным. Несмотря на это, мужчина не стал оплачивать штраф и не предоставил уважительных причин для неуплаты.

Судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы страны и обратился в суд с просьбой заменить штраф другим видом наказания. Суд удовлетворил запрос и назначил принудительные работы с удержанием 20% заработка в доход государства.