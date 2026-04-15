«Потрогали щетину и волосы»: Полицейские в Петербурге перепутали лидера рок-группы с украинским журналистом Гордоном*

Система распознавания лиц в Петербурге работает на ура, но в ночь на 15 апреля она чуть-чуть перестаралась. Лидера музыкальной панк-рок группы «Свобода важнее моды» остановили на Московском вокзале. Полицейские объяснили, что система распознала в нем украинского журналиста Дмитрия Гордона*, известного по экстремистским и террористическим высказываниям против России. Об этом забавном случае двойник «знаменитости» Дмитрий Галяминских рассказал в своем Telegram-канале.
— Я думал, меня узнали и хотят от меня фотку или автограф. Но система распознавания лиц увидела во мне террориста Гордона*. Один полицейский даже потрогал щетину и волосы, вдруг я конспирируюсь! В итоге я чуть не опоздал на поезд, а старшине и его начальнику пришлось писать объяснительную, что я не тот, кто им нужен, — написал Дмитрий в соцсетях.
Похож на Дмитрия Ильича? Система считает, что да. Фото: t.me/svmband.
Панк-рокер добавил, что ранее друзья говорили ему, что он очень похож на экс-главного тренера и футболиста «Челси» Роберто Ди Маттео, который выигрывал с клубом Лигу чемпионов. Но чтобы спутать с террористом — это нонсенс.
* — Дмитрий Гордон внесен Минюстом России в реестр иноагентов, а также Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.