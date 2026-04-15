В Беларуси топ-менеджер предприятия пойдет под суд за взятку 134 000 рублей. Подробности сообщает Генеральная прокуратура.
В суд было направлено уголовное дело в отношении первого заместителя генерального директора крупного предприятия энергосистемы страны. Ему инкриминировано получение взятки в особо крупном размере по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса.
Топ-менеджер предприятия энергосистемы в сентябре 2025 года получил взятку в сумме 134 000 рублей. Взятка была получена за обеспечение выбора конкретной частной организации поставщиком товара — блочной комплектной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке стоимостью около 1,2 миллиона рублей, а также за заключение договора на поставку подобной подстанции для объекта строительства.
Кроме того, в суд было направлено уголовное в отношении руководителя частного субъекта хозяйствования и его заместителя. Им инкриминированы дача взятки в особо крупном размере и пособничество в этом (часть 3 статьи 431, часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 431 УК).
В прокуратуре обратили внимание на арест, который был наложен на имущество обвиняемых стоимостью более 2 миллионов рублей. Подобное было сделано в целях обеспечения имущественных взысканий.
Руководители свою вину признали.