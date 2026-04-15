Директора нижегородского АНО Журавлева выпустили из СИЗО

Директора АНО «Институт демографического развития» Евгения Журавлева освободили из следственного изолятора под подписку о невыезде. Об этом сообщили «Коммерсантъ» в нижегородском следственном управлении СКР, отметив, что прежние основания для содержания под стражей «отпали». Руководитель организации находился в СИЗО с февраля по обвинению в мошенничестве в крупном размере: следствие считает, что он незаконно получил 350 тыс. рублей зарплаты, внося подложные данные в табели учета времени.