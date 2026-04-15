В Калининградской области фиксируют снижение числа пожаров в полях

В Калининградской области с начала года зарегистрировано 498 случаев горения сухой травы в полях на площади 977 га. Как сообщает «Клопс» со ссылкой на МЧС региона, это на 30 процентов меньше, чем годом ранее. В 2025-м случилось 720 палов на площади 1652 га.