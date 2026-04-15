В Крыму ликвидировали колл-центр украинских мошенников

«Сотрудниками УФСБ задержаны двое 18-летних граждан, прибывших в Крым из Республики Татарстан. По заданию украинских кураторов указанные лица арендовали квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России», — говорится в сообщении УФСБ.
В задачи злоумышленников входили незаконные установка, настройка и администрирование абонентских терминалов пропуска трафика. Устройства обеспечивали преобразование голосового трафика между сетями GSM и VoIP и позволяли осуществлять телефонные звонки из-за рубежа с использованием российских номеров, поддерживать удаленное управление и иметь, таким образом, возможность совершать преступления.
У злоумышленников изъяли два 32-портовых SIM-бокса, ноутбуки, мобильные телефоны и более 600 SIM-карт различных операторов связи. Украинские кураторы платили фигурантам по 150 долларов в день, а также компенсировали аренду жилья.
Как уточнили в СК, обвиняемые арендовали в Крыму более десяти квартир, в том числе в Симферополе, Ялте и Алуште, где разместили оборудование, создав таким образом распределяющий «колл-центр».
На данный момент задокументированы факты мошенничества на сумму 3,8 миллиона рублей. Правоохранители выявляют соучастников преступления и других пострадавших.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до шести лет лишения свободы.