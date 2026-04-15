Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму ликвидировали колл-центр украинских мошенников

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. В Крыму ликвидировали сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами для обмана россиян. Об этом сообщают Управление ФСБ России по РК и Севастополю и главное следственное управление СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками УФСБ задержаны двое 18-летних граждан, прибывших в Крым из Республики Татарстан. По заданию украинских кураторов указанные лица арендовали квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России», — говорится в сообщении УФСБ.

В задачи злоумышленников входили незаконные установка, настройка и администрирование абонентских терминалов пропуска трафика. Устройства обеспечивали преобразование голосового трафика между сетями GSM и VoIP и позволяли осуществлять телефонные звонки из-за рубежа с использованием российских номеров, поддерживать удаленное управление и иметь, таким образом, возможность совершать преступления.

У злоумышленников изъяли два 32-портовых SIM-бокса, ноутбуки, мобильные телефоны и более 600 SIM-карт различных операторов связи. Украинские кураторы платили фигурантам по 150 долларов в день, а также компенсировали аренду жилья.

Как уточнили в СК, обвиняемые арендовали в Крыму более десяти квартир, в том числе в Симферополе, Ялте и Алуште, где разместили оборудование, создав таким образом распределяющий «колл-центр».

На данный момент задокументированы факты мошенничества на сумму 3,8 миллиона рублей. Правоохранители выявляют соучастников преступления и других пострадавших.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до шести лет лишения свободы.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
