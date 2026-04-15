Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БМВ сбил электровелосипедиста на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

21-летняя автомобилистка пыталась проехать на запрещающий сигнал светофора.

Женщина-водитель на БМВ сбила электровелосипедиста на пешеходном переходе. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло в 9:48 на улице Родионова, 163. 21-летняя автомобилистка решила, по всей видимости, проскочить регулируемый пешеходный переход на красный свет. В это время «зебру» на зелёный пересекал электровелосипедист, не слезая со своего железного коня. Произошло столкновение.

В результате 34-летний электровелосипедист был госпитализирован в больницу им. Семашко. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.