Нижегородца приговорили к принудительным работам за продажу пиротехники ребенку

Суд признал жителя Нижнего Новгорода виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Известно, что в декабре 2024 года в одном из магазинов Канавинского района мужчина продал несовершеннолетнему 2011 года рождения петарду. Таким образом было нарушено федеральное законодательство, которое запрещает реализацию пиротехники лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
Когда подросток зажег петарду, она взорвалась у него прямо в руках. Судебно-медицинская экспертиза установила причинение тяжкого вреда здоровью.
В итоге суд приговорил продавца пиротехники к принудительным работам на полтора года. Также из его зарплаты будет удерживаться 10% в доход государства.
