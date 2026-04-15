Нижегородца приговорили к принудительным работам за продажу пиротехники ребенку

Купленная петарда взорвалась в руках мальчика.

Суд признал жителя Нижнего Новгорода виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Известно, что в декабре 2024 года в одном из магазинов Канавинского района мужчина продал несовершеннолетнему 2011 года рождения петарду. Таким образом было нарушено федеральное законодательство, которое запрещает реализацию пиротехники лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Когда подросток зажег петарду, она взорвалась у него прямо в руках. Судебно-медицинская экспертиза установила причинение тяжкого вреда здоровью.

В итоге суд приговорил продавца пиротехники к принудительным работам на полтора года. Также из его зарплаты будет удерживаться 10% в доход государства.

Напомним, что жителя Арзамаса осудят за незаконный оборот табачной продукции.