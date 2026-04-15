Запрещенные сувениры: пассажиры рейса Абу-Даби — Сочи везли 12 кораллов

В аэропорту Сочи сотрудники таможни изъяли у пассажиров, прилетевших рейсом из Абу-Даби, 12 кораллов, которые относятся к исчезающим видам.
Первого нарушителя остановили на «зеленом» коридоре. На вопрос инспектора о наличии запрещенных товаров мужчина ответил отрицательно. Однако при досмотре его ручной клади нашли семь кораллов общим весом 1,65 кг.
«В ходе досмотра дорожной сумки пассажира среди личных вещей были найдены предметы, предположительно кораллы в количестве 7 штук, общим весом 1,65 кг», — пояснил и.о. заместителя начальника таможенного поста Аэропорт Сочи Сергей Угнивенко.
Экспертиза показала, что это кораллы отряда Мадрепоровые. Они подпадают под действие Конвенции СИТЕС. Позже выявили еще одного пассажира из ОАЭ, у которого нашли пять кораллов.
Туристы заявили, что везли кораллы в качестве сувениров и не знали о правилах. Ввоз таких видов допускается только при наличии разрешительных документов и обязательном декларировании. Возбуждены административные дела.