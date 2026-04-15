Мошенники обманули пенсионера под Волгоградом на 63 тысячи при покупке запчасти

Мужчина перевел деньги за коробку передач, но остался без товара и связи с продавцом.

Источник: Комсомольская правда

65-летний житель Камышинского района Волгоградской области стал жертвой интернет-мошенников, потеряв почти 63 тысячи рублей при попытке купить автозапчасть, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Мужчина нашел в интернете объявление о продаже коробки переключения передач и связался с продавцом, чтобы оформить сделку. После того как он перевел крупную сумму на указанный счет, продавец перестал выходить на связь, а заказанный товар так и не доставили.

Когда стало очевидно, что его обманули, житель Камышина обратился за помощью в полицию. Следственное подразделение возбудило по этому факту уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция Волгоградской области в очередной раз призывает граждан быть предельно внимательными при совершении покупок онлайн. Не переводите деньги незнакомым людям без надежных гарантий получения товара. Всегда проверяйте продавцов и используйте только проверенные платформы для онлайн-платежей, чтобы избежать подобных неприятностей.