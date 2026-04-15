Жители Тукаевского района пожаловались на химический запах от реки Инеш

Жители села Иштиряково Тукаевского района забили тревогу из-за резкого химического запаха, исходящего от реки Инеш. Сельчане подозревают, что в водоем незаконно сбрасывают отходы.
Неприятный запах начал ощущаться с середины марта, особенно сильно — вечером и ночью. У некоторых местных жителей появились головные боли, тошнота и аллергические реакции. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что вода в реке приобрела белый цвет и покрылась пеной, которая поднимается в воздух. Раньше в Инеше водилась рыба и раки, но теперь водоем изменился до неузнаваемости.
На место выехали специалисты. Экологи отобрали пробы воды, результаты ожидаются в течение недели. Также провели забор воздуха для проверки на наличие вредных веществ. К проверке подключились Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура. Ведомства обследуют территорию и устанавливают возможный источник загрязнения. По результатам проверки будет принято решение о мерах воздействия на виновных.
Напомним, в 2026 году вывоз мусора из двух районов Казани обойдется в 867 миллионов рублей. Речь идет о Приволжском и Советском районах города.