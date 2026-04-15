Житель Воронежа перевел более 2,7 млн руб аферистам при попытке купить микроавтобус

Воронежец лишился крупной суммы, пытаясь купить микроавтобус. Как рассказал 49-летний мужчина в полиции, в конце 2025 года он нашел канал по продаже авто и заинтересовался «Фольксвагеном Т6 Каравелла». Уж больно была заманчивой цена — всего 960 тыс рублей. Воронежец оформил договор, оплатил утилизационный сбор в 365 тыс рублей, а затем перевел стоимость самой машины. А потом аферисты начали планомерно выманивать у него деньги под различными предлогами: под видом внезапно повысившихся налогов и таможенных сборов заставили совершить еще несколько крупных транзакций.