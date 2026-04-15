Житель Воронежа перевел более 2,7 млн руб аферистам при попытке купить микроавтобус

Воронежец лишился крупной суммы, пытаясь купить микроавтобус. Как рассказал 49-летний мужчина в полиции, в конце 2025 года он нашел канал по продаже авто и заинтересовался «Фольксвагеном Т6 Каравелла». Уж больно была заманчивой цена — всего 960 тыс рублей. Воронежец оформил договор, оплатил утилизационный сбор в 365 тыс рублей, а затем перевел стоимость самой машины. А потом аферисты начали планомерно выманивать у него деньги под различными предлогами: под видом внезапно повысившихся налогов и таможенных сборов заставили совершить еще несколько крупных транзакций.
— В общей сложности потерпевший перевел аферистам 2,7 млн рублей, после чего связь с «продавцами» оборвалась. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
За 14 апреля от действий киберпреступников пострадали семь жителей Воронежской области. Общий ущерб составил более 6,5 млн рублей.