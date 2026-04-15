Следком проверит, что едят краснодарские школьники

Следователи Краснодара проверят, насколько качественно кормят школьников.
Поводом стали посты в соцсетях: люди писали, что в учебные заведения привозят некачественную еду. Причем работники столовых не раз жаловались на организацию, которая поставляет продукты.
Глава краевого Следкома Андрей Маслов поручил провести проверку. Ее ведут сотрудники отдела по Карасунскому округу. Сейчас они выясняют все обстоятельства. Сам Маслов держит ход разбирательства на контроле. Когда проверка закончится, решат, заводить уголовное дело или нет.