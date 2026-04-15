Жителю Самары вернут деньги после звонка мошенников

В Самаре пожилой человек лишился огромной суммы денег из-за телефонных мошенников. Мужчина поверил преступникам и перевел на чужую карту 990 тысяч рублей. Прокуратура города нашла владельца счета и потребовала вернуть средства через суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.