Жителю Самары вернут деньги после звонка мошенников

В Самаре пожилой человек лишился огромной суммы денег из-за телефонных мошенников. Мужчина поверил преступникам и перевел на чужую карту 990 тысяч рублей. Прокуратура города нашла владельца счета и потребовала вернуть средства через суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
«Пенсионер думал, что общается с сотрудником службы безопасности банка. Под давлением он отправил все свои накопления на указанный номер. Надзорное ведомство подало иск к владельцу банковской карты о возврате незаконно полученных денег», — пояснили сотрудники ведомства.
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры города Самары. Теперь правоохранители проконтролируют, чтобы житель региона получил свои деньги назад в полном объеме.