Поиск семьи Усольцевых в красноярской тайге осложнился из-за зимы: в деле возник новый поворот

КРАСНОЯРСК, 15 апреля, ФедералПресс. Следы семьи Усольцевых, пропавшей минувшей осенью в тайге Красноярского края, за зимние месяцы могли полностью затеряться. Такой тревожный поворот допустили представители Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Придется отрабатывать другие версии и искать новые ориентиры для продолжения поисков», — цитирует РИА «Новости» представителей организации.

По словам поисковиков, с приходом весны обнаружить прежние приметы, оставленные людьми, будет крайне сложно. Сейчас волонтеры ожидают полного схода снега, чтобы проверить несколько ранее недоступных участков местности.

Напомним, в конце сентября прошлого года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в пеший поход в сторону горы Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин. Связь с семьей прервалась почти сразу. Активная фаза поисков была свернута в октябре, после чего работа перешла в точечный режим. По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц», однако следствие по-прежнему считает приоритетной версией несчастный случай.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.