Поиск семьи Усольцевых в красноярской тайге осложнился из-за зимы: в деле возник новый поворот

«Придется отрабатывать другие версии и искать новые ориентиры для продолжения поисков», — цитирует РИА «Новости» представителей организации.
По словам поисковиков, с приходом весны обнаружить прежние приметы, оставленные людьми, будет крайне сложно. Сейчас волонтеры ожидают полного схода снега, чтобы проверить несколько ранее недоступных участков местности.
Напомним, в конце сентября прошлого года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в пеший поход в сторону горы Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин. Связь с семьей прервалась почти сразу. Активная фаза поисков была свернута в октябре, после чего работа перешла в точечный режим. По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц», однако следствие по-прежнему считает приоритетной версией несчастный случай.
Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.