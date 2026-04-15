Губернатор опроверг информацию о прилете БПЛА на завод в Самаре

15 апреля в самарских соцсетях и пабликах стала распространяться информация, что один из заводов региона якобы атаковал беспилотник. Угрозу атаки БПЛА в регионе действительно объявляли, но никакие заводы от этого не пострадали, заверил губернатор Вячеслав Федорищев.
«На территории промышленного предприятия произошло возгорание в одном из помещений», — написал глава региона в своем канале в МАХ.
Пожарные уже справились с огнем, обошлось без погибших и пострадавших. Завод работает в штатном режиме, ЧП не помешало производственной деятельности.
Жителей региона призывают доверять только проверенным источникам. А угрозу атаки БПЛА в Самарской области уже отменили.
