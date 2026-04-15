Не отдают останки. Вскрылись подробности гибели мужчины в сгоревшем авто

В ту ночь Юлия с супругом наблюдали из окна, как на соседском участке горит машина. Они даже не позвонили в экстренные службы, потому что были уверены — пожарные уже едут. И только на следующий день они узнали страшную правду: хозяин находился внутри горящей машины. 26-летний Степан погиб.
Первой версией случившегося назвали несчастный случай. Вот только родные погибшего молодого отца с этим категорически не согласились. В итоге возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
Не знали, что внутри человек.
Степан жил с женой Светланой и двумя маленькими детьми в Вильве. 8 апреля он на своём автомобиле уехал в соседний посёлок Кухтым — это чуть больше часа езды — там живёт его друг Иван (имя изменено). Мужчины отдыхали, ходили в баню и, по словам самого Ивана, дважды съездили до Добрянки.
Около 23 часов соседи услышали странный хлопок, но подумали, что это звуки с железной дороги, которая проходит рядом с посёлком. Через какое-то время звук повторился. Супруги выглянули в окно и увидели огонь.
«Я посмотрела в окно: было ощущение, что разводят мангал — небольшое такое пламя. Потом снова хлопок, мы опять в окно — а там уже пожар», — вспоминает жительница посёлка Юлия в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
Сын женщины побежал на помощь. В доме он увидел спящего Ивана и его сожительницу. Он же позже рассказал маме, что машина начала гореть с багажника.
«Он сказал нам, что сосед Иван сильно пьяный был, а его сожительница на вопрос про пожарных ответила, что всё решено — “приедет братва и разберётся”», — передаёт слова сына Юлия сайту perm.aif.ru.
Решив, что пожарных уже вызвали и они скоро приедут, соседи вернулись домой и стали ждать, наблюдая, как догорает машина. Между собой супруги даже горько шутили, обсуждая, как удивится и расстроится владелец автомобиля утром, узнав о сличившемся пожаре. В тот момент они даже предположить не могли, что хозяин машины внутри полыхающего салона.
Уснул с сигаретой?
Изначальной версией произошедшего назвали непотушенную сигарету. Но с этим категорически не согласилась супруга погибшего мужчины Светлана, ведь её муж не курил и никогда не напивался до невменяемого состояния.
«Уголовное дело завели только после того, как мы не согласились с их версией “самовозгорания от сигареты”. Свидетели, которых мы сами и нашли, до сих пор не опрошены!» — возмущается супруга Степана в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
Также, по словам Светланы, она до сих пор не может похоронить мужа, а часть останков всё ещё находится в сгоревшем автомобиле, который так и стоит у дома Ивана.
«Похоронить не можем, потому что всё ещё идёт экспертиза. Следователь сказал, что мешали погодные условия», — рассказала Светлана.
Сама женщина, считает, что автомобиль подожгли. Свидетели рассказали ей, что поначалу горел лишь багажник. Местные жители предполагают, что Степана могли посадить в машину уже мёртвым.
«Он был в футболке, но если бы он собирался уехать, то надел бы куртку. Сигареты он не курил, а его вейп остался в доме. Может они там поругались? Хотя сложно предположить, что они могли не поделить,» — рассказала Юлия сайту perm.aif.ru.
После публикаций в СМИ следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
«Следствием назначен ряд необходимых судебных экспертиз с целью установления причин гибели гражданина. Допрашиваются свидетели. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование продолжается», — уточнили в СУ СКР по Пермскому краю.
«Папа не вернулся».
Дома в Вильве Степана по-прежнему ждут маленькие дочь и сын. Старшая шестилетняя девочка уже задаёт вопросы о том, где папа и почему он не возвращается.
«У нас была обычная семья: жили в частном доме, растили детей, строили планы. Степан постоянно работал, старался для нас», — вспоминает супруга Светлана в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
Степан, по воспоминаниям жены, был тихим и спокойным. Некоторые знакомые даже шутили, что он не умеет разговаривать. Погибший увлекался техникой и любил рыбалку, много времени проводил со своими детьми.
«Он делал всё для детей, исполнял любые их прихоти. Сын без него даже есть не садился, везде всегда с ним. Степан их очень любил, а они его», — рассказала Светлана сайту perm.aif.ru.
Женщина отмечает, что никаких открытых конфликтов с кем-либо у её мужа не было. Со всеми он был добр и приветлив. Светлана тяжело переживает потерю супруга, но сейчас её цель — узнать правду о том страшном дне. Если кто-то виноват в смерти её мужа, он должен ответить за это.
«Я добьюсь, чтобы виновных наказали», — говорит Светлана.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае загадочно погиб 33-летний мужчина. Он загорелся в гостях у знакомых. По одной из версий пермяка могли облить горючей жидкостью и поджечь.