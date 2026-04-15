В Самаре пересмотрят приговор по делу о пропаже бетона на 1,7 миллионов рублей

Самарский облсуд рассмотрит апелляцию на оправдательный приговор и штраф.

Источник: Комсомольская правда

В Самарском областном суде рассмотрят жалобу на приговор по делу о пропаже бетона на общую сумму более 1,7 миллионов рублей. Обвиняемыми по этому делу были два человека, Андрей П. и Андрей К. Фабула дела касалась ремонта асфальтобетонного покрытия на предприятии в 2023 году, при котором якобы были завышены объемы работ.

Дело рассматривал Красноглинский районный суд, приговор был вынесен в феврале 2026 года. Подсудимых обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Одного из мужчин оправдали. Другого суд приговорил к штрафу, но отменил наказание из-за истечения сроков давности. Апелляцию на этот приговор и рассмотрит облсуд.