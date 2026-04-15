В самолет из Перми ударила молния в небе над Сочи

Первый разряд пришелся на Boeing 738 авиакомпании «Россия», который выполнял рейс FV 6130 Пермь — Сочи. Инцидент произошел в 07:00. При заходе на посадку на скорости 330 км/ч экипаж заметил вспышку молнии рядом с бортом. После проверки двигателей и систем командир решил продолжить снижение. Однако после посадки были обнаружены серьезные повреждения — следы удара тока на носовом обтекателе и антенне, а также шесть сквозных отверстий в обшивке фюзеляжа. Судно отправлено на внеплановый ремонт.