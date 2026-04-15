В самолет из Перми ударила молния в небе над Сочи

Во время грозы 14 апреля над Сочи молнии ударили сразу в несколько пассажирских самолетов, один из которых выполнял рейс из Перми. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».
Первый разряд пришелся на Boeing 738 авиакомпании «Россия», который выполнял рейс FV 6130 Пермь — Сочи. Инцидент произошел в 07:00. При заходе на посадку на скорости 330 км/ч экипаж заметил вспышку молнии рядом с бортом. После проверки двигателей и систем командир решил продолжить снижение. Однако после посадки были обнаружены серьезные повреждения — следы удара тока на носовом обтекателе и антенне, а также шесть сквозных отверстий в обшивке фюзеляжа. Судно отправлено на внеплановый ремонт.
Буквально через час после первого инцидента экипаж Airbus A320 «Аэрофлота» доложил о вспышке на высоте 1830 метров. Почти синхронно разряд получил Boeing 738 «Победы», только что поднявшийся в воздух и направляющийся в Челябинск. Пилоты приняли решение лететь дальше и благополучно добрались до конечного пункта. Осмотр показал следы удара, но серьезных поломок не было, поэтому лайнер вернулся в строй.
Позднее, в 08:32, о попадании молнии на высоте 762 метра уже после приземления сообщил экипаж Airbus A320 Uzbekistan Airways, выполняющий рейс HY 685 из Ташкента. Все рейсы завершились благополучно, никто не пострадал.