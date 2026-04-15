В Татарстане на территории природного заказника задержали браконьера

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам совместно с полицией Чистопольского района задержали нарушителя на реке Шешма. Мужчина осуществлял вылов рыбы запрещенными орудиями лова на территории государственного природного заказника «Чистые луга», где любая рыбалка строго регламентирована для сохранения уникальной экосистемы. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.
В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ — незаконная добыча водных биоресурсов. Санкция данной статьи предусматривает серьезное наказание, включая штрафы и лишение свободы.
Подобные рейды проводятся на регулярной основе, их главной целью является пресечение браконьерства и сохранение биоразнообразия рек Татарстана.