Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане на территории природного заказника задержали браконьера

В отношении мужчины могут возбудить уголовное дело.

Источник: пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам совместно с полицией Чистопольского района задержали нарушителя на реке Шешма. Мужчина осуществлял вылов рыбы запрещенными орудиями лова на территории государственного природного заказника «Чистые луга», где любая рыбалка строго регламентирована для сохранения уникальной экосистемы. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ — незаконная добыча водных биоресурсов. Санкция данной статьи предусматривает серьезное наказание, включая штрафы и лишение свободы.

Подобные рейды проводятся на регулярной основе, их главной целью является пресечение браконьерства и сохранение биоразнообразия рек Татарстана.