В Прикамье пожар охватил дом, два гаража и хозпостройки

Пожар вспыхнул в жилом доме в Березниках, сообщил в соцсетях телеканал «Своё ТВ».
Редакция телеканала предположила, что горел дом на улице Пермяковской. К посту приложили фото, на котором видно, как столб чёрного дыма поднимается в небо.
В МЧС сайту perm.aif.ru рассказали, что загорелись дом, гаражи и хозпостройки.
«Происходило горение деревянно-рубленного жилого дома, двух металлических гаражей и надворных построек на улице Пермяковская. Площадь пожара 276 квадратных метров», — пояснили в ведомстве.
По предварительным данным, пострадавших нет. Информация оперативная.