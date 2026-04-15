В Прикамье пожар охватил дом, два гаража и хозпостройки

Площадь пожара составила 276 квадратных метров.

Пожар вспыхнул в жилом доме в Березниках, сообщил в соцсетях телеканал «Своё ТВ».

Редакция телеканала предположила, что горел дом на улице Пермяковской. К посту приложили фото, на котором видно, как столб чёрного дыма поднимается в небо.

В МЧС сайту perm.aif.ru рассказали, что загорелись дом, гаражи и хозпостройки.

«Происходило горение деревянно-рубленного жилого дома, двух металлических гаражей и надворных построек на улице Пермяковская. Площадь пожара 276 квадратных метров», — пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация оперативная.