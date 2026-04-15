Энергетики назвали причину отключения света в Калининграде

«Один из энергоблоков Прегольской ТЭС находился в испытаниях после модернизации АСУТП газовой турбины. Работы проводились в соответствии с утверждённой программой, по заявке, согласованной системным оператором. При корректировке режимов горения произошло кратковременное отключение энергоблока. Нагрузка перераспределена на другие электростанции», — говорится в сообщении.