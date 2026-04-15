Энергетики назвали причину отключения света в Калининграде

Во время испытаний произошло кратковременное отключение энергоблока.

Временное прекращение подачи электроэнергии на нескольких улицах Калининграда в среду, 15 апреля, было связано с отключением одного из энергоблоков Прегольской ТЭС. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе филиала «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО — Электрогенерация».

«Один из энергоблоков Прегольской ТЭС находился в испытаниях после модернизации АСУТП газовой турбины. Работы проводились в соответствии с утверждённой программой, по заявке, согласованной системным оператором. При корректировке режимов горения произошло кратковременное отключение энергоблока. Нагрузка перераспределена на другие электростанции», — говорится в сообщении.

Резервов для обеспечения энергоснабжения региона у электростанций калининградской генерации достаточно. Возобновление подачи электроэнергии зависит от того, как быстро подключит потребителей сетевая организация, добавили в пресс-службе.