Дело с мошенничеством при ремонте Митридатской лестницы направили в суд

В Керчи 62-летнего генерального директора московской строительной компании обвиняют в мошенничестве на 210 млн рублей при ремонте Митридатской лестницы. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
В 2019 году москвич заключил контракт с государственным заказчиком на выполнение ремонтно-реставрационных и противоаварийных работ по сохранению Митридатской лестницы. Подрядчик допустил существенные нарушения в процессе проведения работ. В документах гендиректор завысил объемы выполненных работ и стоимость стройматериалов.
«При этом были скрыты факты использования природного камня, который по своим физическим свойствам не подходил для выполнения указанного типа работ», — рассказали в полиции.
В ведомстве добавили, что сумма ущерба превысила 210 млн рублей. Имущество директора стоимостью около 290 млн рублей арестовали. Уголовное дело направили в суд.