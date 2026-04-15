Нижегородка стала жертвой мошенников и невольным соучастником преступления

Жительница Нижегородской области оказалась втянута в изощренную аферу, став жертвой мошенников и невольным пособником преступной деятельности. Об этом сообщили ГУ МВД по Нижегородской области.
В одном из отделов полиции Нижнего Новгорода было зарегистрировано заявление от женщины, сообщившей о крупном хищении ее сбережений. Началось все с безобидного сообщения в групповом чате жильцов дома.
Перейдя по предложенной ссылке для «заказа новых домофонных ключей», потерпевшая ввела свои данные. После этого, продиктовав СМС-код якобы сотрудникам сервиса, она фактически предоставила злоумышленникам доступ к своему аккаунту на портале Госуслуг. Далее в дело вступили неизвестные, представившись работниками портала, специалистами Росфинмониторинга и даже следователями ФСБ. Под их давлением женщина поверила, что на нее оформлена доверенность на имя опасного преступника.
Под руководством аферистов нижегородка сняла все свои накопления и перевела 600 000 рублей на подставной счет. Используя страх перед возможной «уголовной ответственностью за срыв секретной операции», преступники заставили ее стать курьером.
В течение нескольких дней, перемещаясь по городу на такси и общаясь с пожилыми людьми по «кодовым фразам», она передавала им деньги других граждан, общая сумма которых превысила 1 000 000 рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, и ведутся следственно-розыскные мероприятия.
