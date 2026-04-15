В Челябинске арестовали предполагаемого лидера ОПГ «Вахрушевские»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Предполагаемый лидер организованной преступной группы «Вахрушевские» Александр Вахрушев арестован райсудом в Челябинске на два месяца по обвинению в вымогательстве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

«Центральным районным судом Челябинска в отношении участника ОПГ и неоднократно судимого Александра Вахрушева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сказал собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах агентству сообщили, что связанный с находящимся в следственном изоляторе Артаком Варосяном лидер преступной группы Вахрушев был задержан во вторник по уголовному делу о вымогательстве. Операция по задержанию выполнялась региональными УФСБ России, ГУ МВД России, Росгвардией.

В правоохранительных органах уточнили, что «Вахрушевские» причастны к вымогательству и незаконному обороту драгоценных металлов, «которые добыты преступным путем на государственных предприятиях, в том числе на ПАО “ЮГК”.

Варосяна суд Челябинска арестовал 28 ноября 2025 года, его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой применения насилия. По данным правоохранительных органов, в 2000-х годах он возглавлял одну из криминальных группировок Челябинска — «Артаковские». Эта ОПГ занималась вымогательством, рейдерством, незаконным оборотом драгоценных металлов и совершением преступлений против личности.