Мажор на Lexus, угробивший женщину в Екатеринбурге, в момент ДТП был пьян

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции подтвердили тот факт, что виновник смертельной аварии на проспекте Космонавтов сел за руль пьяным. Трагедия произошла вечером 11 апреля в Екатеринбурге.

По версии следствия, 24-летний Дмитрий Гаренских за рулем элитного Lexus на высокой скорости не справился с управлением. Сначала он врезался в автомобиль Toyota. После удара внедорожник вынесло на «встречку», где Гаренских лоб в лоб столкнулся с BMW.

За рулем BMW была 30-летняя Анна. Она ехала вместе с полуторагодовалым сыном. После столкновения обе машины загорелись, осколками задело отечественную легковушку.

Женщину вместе с ребенком экстренно увезли в больницу, но, к сожалению, врачи не смогли спасти Анну. Ее сын до сих пор находится в коме. Как ранее сообщила адвокат пострадавшей семьи, прогнозы врачей неутешительные.

Виновник ДТП пытался убежать с места аварии, но был пойман неравнодушными очевидцами. По их словам, лихач был в неадекватном состоянии: плевался, мычал, плакал и показывал всем средний палец.

На Дмитрия Гаренских завели уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения).

14 апреля Гаренских был отправлен под стражу на два месяца. Суд учитывал, что лихач не женат, безработный и ранее уже привлекался 18 раз к административной ответственности. В том числе, несколько лет назад его лишали водительских прав за отказ от медосвидетельствования, в 2023 году водительские права он восстановил.