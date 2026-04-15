Нижегородская прокуратура помогла пенсионеру вернуть похищенные деньги

Прокуратура города Первомайска защитила права 63-летнего пенсионера с ограниченными возможностями здоровья, ставшего жертвой дистанционных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. Ранее преступники убедили мужчину установить на смартфон вредоносное приложение, после чего списали с его счета 130 тысяч рублей.