Нижегородская прокуратура помогла пенсионеру вернуть похищенные деньги

Прокуратура города Первомайска защитила права 63-летнего пенсионера с ограниченными возможностями здоровья, ставшего жертвой дистанционных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. Ранее преступники убедили мужчину установить на смартфон вредоносное приложение, после чего списали с его счета 130 тысяч рублей.
В ходе совместной работы прокуратуры и правоохранительных органов удалось установить личность «дроппера» — владельца банковской карты, на которую поступили украденные средства. Выяснилось, что получатель проживает в Брянске. Для восстановления справедливости городской прокурор обратился в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения.
Советский районный суд Брянска полностью удовлетворил требования прокуратуры. Теперь владелец счета обязан вернуть потерпевшему пенсионеру всю сумму похищенных средств. Надзорное ведомство продолжает работу по выявлению подобных цепочек вывода денег для защиты прав социально незащищенных граждан.
