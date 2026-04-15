Жительница Воронежской области прикинулась малоимущей, чтобы получить 350 тысяч

По данным следствия, в марте 2025 года 38-летняя жительница Воронежа намеренно занизила данные о среднедушевом доходе семьи, чтобы получить из бюджета 350 тысяч рублей на осуществление предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере) завели на основании материалов, предоставленных сотрудниками полиции.
Во время следствия фигурантка частично возместила ущерб, а на ее имущество наложили арест. Дело с обвинительным заключением передано в суд.
