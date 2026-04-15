Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области из-за поджога сгорело почти 10 га полей

Пожар уничтожил поля на площади около десяти га в Подбельском участковом лесничестве Самарской области. Об этом сообщает региональное Минприроды.

Источник: Коммерсантъ

«Огонь быстро распространился по сухой травянистой растительности и зарослям чилиги в пойме реки, охватив 9,7 гектара. До леса оставалось всего 30−50 метров, и погода только усугубляла ситуацию: дул сильный ветер», — говорится в сообщении.

Ситуация осложнялась тем, что на пограничной территории не было противопожарного обустройства. На тушение огня выехали десять человек и четыре единицы техники.

Пожар оперативно ликвидировали. Вероятной причиной происшествия стал поджог.

В настоящее время в Самарской области действует особый противопожарный режим. В лесах региона запрещены пал травы и открытые источники огня.