В Самарской области из-за поджога сгорело почти 10 га полей

«Огонь быстро распространился по сухой травянистой растительности и зарослям чилиги в пойме реки, охватив 9,7 гектара. До леса оставалось всего 30−50 метров, и погода только усугубляла ситуацию: дул сильный ветер», — говорится в сообщении.
Ситуация осложнялась тем, что на пограничной территории не было противопожарного обустройства. На тушение огня выехали десять человек и четыре единицы техники.
Пожар оперативно ликвидировали. Вероятной причиной происшествия стал поджог.
В настоящее время в Самарской области действует особый противопожарный режим. В лесах региона запрещены пал травы и открытые источники огня.