Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего сотрудника ГУАД осудили за взяточничество в Нижегородской области

Мужчина приговорён к 4 годам лишения свободы.

Источник: Время

Противоправная деятельность бывшего главного специалиста отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области выявлена сотрудниками ЭБиПК МО МВД России «Городецкий» во взаимодействии с УФСБ России по Нижегородской области и СУ СК России по региону в начале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

С 2020 года по 2022 год фигурант получил от директора коммерческой организации через посредников свыше 800 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственной приемки дорожно-строительных работ и подписание ведомости по контракту.

Доказана причастность фигуранта к совершению 5 эпизодов преступлений.

Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с лишением права занимать должности на госслужбе в течение 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.