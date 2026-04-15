Бывшего сотрудника ГУАД осудили за взяточничество в Нижегородской области

Противоправная деятельность бывшего главного специалиста отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области выявлена сотрудниками ЭБиПК МО МВД России «Городецкий» во взаимодействии с УФСБ России по Нижегородской области и СУ СК России по региону в начале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
С 2020 года по 2022 год фигурант получил от директора коммерческой организации через посредников свыше 800 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственной приемки дорожно-строительных работ и подписание ведомости по контракту.
Доказана причастность фигуранта к совершению 5 эпизодов преступлений.
Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с лишением права занимать должности на госслужбе в течение 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил.