Белорусский адвокат сказала, что грозит мотоциклистам за шум во дворах

Адвокат специализированной юридической консультации № 2 Минска Карина Бахорина в эфире телеканала ОНТ сказала, что грозит мотоциклистам за шум во дворах домов.
По словам специалиста, максимальный уровень шума выхлопной системы мотоциклов должен быть не более 95 децибел. Повышенный уровень шума чаще всего связан с самовольным переоборудованием транспортного средства. Также это может быть из-за технических неисправностей выхлопной системы.
Адвокат напомнила, что в Беларуси Правила дорожного движения запрещают участие в дорожном движении транспортных средств, которые были переоборудованы без согласования с ГАИ в порядке, предусмотренном Министерством внутренних дел. Запрещается и движение транспорта с неисправной системой выпуска отработанных газов. За это водителя могут привлечь к ответственности.