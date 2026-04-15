Небесная гроза над Сочи: Молния трижды атаковала пассажирские самолеты

Неспокойное утро выдалось 14 апреля небе над Сочи. По сообщению телеграм-канала «Авиаторщина», во время грозы молнии поразили сразу четыре пассажирских самолета, выполнявших рейсы в аэропорт города-курорта, а также один лайнер, направлявшийся из Сочи.
Наиболее серьезный инцидент произошел с Boeing 738 авиакомпании «Россия», выполнявшим рейс FV 6130 из Перми. Попадание молнии зафиксировано в 07:00, когда самолет заходил на посадку. Несмотря на то, что экипаж принял решение продолжить снижение после проверки систем, по приземлении были обнаружены значительные повреждения: следы удара тока на носовом обтекателе и антенне, а также шесть сквозных отверстий в обшивке фюзеляжа. Лайнер отправлен на внеплановый ремонт.
Буквально через час после этого на высоте около 1830 метров о вспышке молнии сообщил экипаж Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот». Почти синхронно с этим, Boeing 738 авиакомпании «Победа», совершавший рейс в Челябинск, также подвергся удару молнии вскоре после взлета. В обоих случаях пилоты приняли решение продолжить полет, и лайнеры благополучно достигли своих пунктов назначения. После осмотра самолетов «Победы» и «Аэрофлота» были выявлены следы удара, однако серьезных поломок, требующих срочного вмешательства, не обнаружено, и самолеты вернулись в строй.
Последний случай произошел в 08:32. Экипаж Airbus A320 авиакомпании Uzbekistan Airways, прибывший рейсом HY 685 из Ташкента, сообщил об ударе молнии уже после приземления, на высоте 762 метра.
Известно, что в результате непогоды никто не пострадал.