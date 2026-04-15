Небесная гроза над Сочи: Молния трижды атаковала пассажирские самолеты

Буквально через час после этого на высоте около 1830 метров о вспышке молнии сообщил экипаж Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот». Почти синхронно с этим, Boeing 738 авиакомпании «Победа», совершавший рейс в Челябинск, также подвергся удару молнии вскоре после взлета. В обоих случаях пилоты приняли решение продолжить полет, и лайнеры благополучно достигли своих пунктов назначения. После осмотра самолетов «Победы» и «Аэрофлота» были выявлены следы удара, однако серьезных поломок, требующих срочного вмешательства, не обнаружено, и самолеты вернулись в строй.