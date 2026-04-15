Полиция задержала отца напавшего на школу в Турции ученика

«Генеральная прокуратура начала расследование по данному инциденту… В рамках расследования задержан отец напавшего», — говорится в материале.
Восьмиклассник, предположительно, взял оружие своего отца, пришёл в школу и открыл стрельбу. По данным местных властей, он совершил нападение на два класса.
15 апреля стрельба произошла в средней школе в турецком городе Кахраманмараш. В результате инцидента погибли четыре человека, около 20 пострадали.
По словам губернатора, стрелявший, тоже ученик этой школы, погиб. При себе у него было пять единиц оружия.
Это уже второй случай стрельбы в учебном заведении в Турции за два дня.
14 апреля в районе Сиверек города Шанлыурфа подросток открыл беспорядочный огонь в школе. Пострадали 16 человек.