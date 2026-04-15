Полиция задержала отца напавшего на школу в Турции ученика

Полиция задержала отца восьмиклассника, совершившего нападение на школу в Турции, сообщает Milliyet.

«Генеральная прокуратура начала расследование по данному инциденту… В рамках расследования задержан отец напавшего», — говорится в материале.

Восьмиклассник, предположительно, взял оружие своего отца, пришёл в школу и открыл стрельбу. По данным местных властей, он совершил нападение на два класса.

15 апреля стрельба произошла в средней школе в турецком городе Кахраманмараш. В результате инцидента погибли четыре человека, около 20 пострадали.

По словам губернатора, стрелявший, тоже ученик этой школы, погиб. При себе у него было пять единиц оружия.

Это уже второй случай стрельбы в учебном заведении в Турции за два дня.

14 апреля в районе Сиверек города Шанлыурфа подросток открыл беспорядочный огонь в школе. Пострадали 16 человек.