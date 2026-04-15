Воронежский суд аннулировал диплом о высшем образовании

Как известно, еще в январе 2023 года бывший заместитель директора филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова по учебной части была признана виновной по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Об этом напоминает объединенная пресс-служба судов Воронежской области. Осужденную отправили на четыре года в колонию, оштрафовав на шесть миллионов и лишив права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях и должности в государственных и муниципальных органах на 5,5 лет.
Теперь же Железнодорожный суд Воронежа признал недействительным диплом об образовании одного из выпускников, полученный без фактической проверки знаний с 2019 по 2020 годы. Суд обязал экс-студента в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу возвратить документ вузу для последующего уничтожения в установленном порядке.