Воронежский суд аннулировал диплом о высшем образовании

Как известно, еще в январе 2023 года бывший заместитель директора филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова по учебной части была признана виновной по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Об этом напоминает объединенная пресс-служба судов Воронежской области. Осужденную отправили на четыре года в колонию, оштрафовав на шесть миллионов и лишив права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях и должности в государственных и муниципальных органах на 5,5 лет.