Электромонтера убило током по вине начальника в Воронежской области

Электромонтера убило током в Терновском районе Воронежской области. Трагедия случилась по вине начальника, не обеспечившего безопасные условия труда, сообщает пресс-служба Грибановского райсуда.
В октябре 56-летний мастер по эксплуатации распределительных сетей с четырьмя рабочими прибыл к пункту коммерческого учета электроэнергии напряжением 10 кВ. Им предстояло закрыть дверцу шкафа ПКУ. Мастер поручил электромонтеру подняться к электроустановке в ковше телескопического погрузчика, не предназначенного для подобных работ. При осмотре дверцы шкафа рабочий получил сильный удар током и умер на месте.
В отношении мастера бригады возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшие по неосторожности смерть человека». Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет принудительных работ с привлечением к труду в местах, определяемых учреждениями уголовно-исполнительной системы.