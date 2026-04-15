Электромонтера убило током по вине начальника в Воронежской области

В отношении мастера бригады возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшие по неосторожности смерть человека». Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет принудительных работ с привлечением к труду в местах, определяемых учреждениями уголовно-исполнительной системы.