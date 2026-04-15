Мошенники оформили кредит на 1,3 млн рублей на инвалида в Волгограде

В Волгограде суд признал недействительным кредитный договор на сумму около 1,3 миллиона рублей, который мошенники оформили на имя инвалида 1 группы. Такое решение вынесли по иску прокуратуры Дзержинского района, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.
История началась с обращения матери молодого человека, которая сообщила, что в августе и ноябре 2023 года на имя ее сына неизвестные оформили кредитную карту и кредит наличными в банке. Проверка, которую провели сотрудники прокуратуры, выявила, что при заключении этих договоров злоумышленники использовали персональные данные инвалида и его простую электронную подпись. При этом сам молодой человек не давал согласия на оформление кредитов и не распоряжался полученными деньгами. С детства он страдает тяжелым заболеванием, которое не позволяет ему говорить и писать, что делает его крайне уязвимым для подобных махинаций.
Суд признал кредитный договор, заключенный от имени инвалида, недействительным. Кроме того, на банк возложили обязанность удалить из кредитной истории этого человека все сведения о заключении недействительного договора.