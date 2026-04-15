Мошенники оформили кредит на 1,3 млн рублей на инвалида в Волгограде

История началась с обращения матери молодого человека, которая сообщила, что в августе и ноябре 2023 года на имя ее сына неизвестные оформили кредитную карту и кредит наличными в банке. Проверка, которую провели сотрудники прокуратуры, выявила, что при заключении этих договоров злоумышленники использовали персональные данные инвалида и его простую электронную подпись. При этом сам молодой человек не давал согласия на оформление кредитов и не распоряжался полученными деньгами. С детства он страдает тяжелым заболеванием, которое не позволяет ему говорить и писать, что делает его крайне уязвимым для подобных махинаций.