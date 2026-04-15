Экс-начальника нижегородской колонии осудили за взятку и мошенничество

«В Нижнем Новгороде суд вынес приговор бывшему начальнику одной из исправительных колоний за мошенничество и получение взятки. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2 млн 300 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в системе органов исполнительной власти на срок 10 лет», — говорится в сообщении.
Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взяток).
В суде установлено, что с 2016 по 2020 год, являясь замначальника ИК-5, подсудимый получил более 20 тыс. рублей в качестве взятки от осужденного за обеспечение ему возможности пользоваться мобильным телефоном, за возврат изъятых телефонов, а также за общее попустительство по службе.
Кроме того, с апреля 2024 по июнь того же года, используя приятельские отношения с осужденным и злоупотребляя его доверием, подсудимый сообщил ему ложные сведения о своей якобы возможности повлиять на назначение ему минимального наказания, за что получил более 280 тыс. рублей.