Экс-начальника нижегородской колонии осудили за взятку и мошенничество

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апреля. /ТАСС/. Бывший начальник исправительной колонии № 5 в Нижегородской области приговорен к 14 годам в колонии строгого режима по делу о взятке и мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

«В Нижнем Новгороде суд вынес приговор бывшему начальнику одной из исправительных колоний за мошенничество и получение взятки. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2 млн 300 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в системе органов исполнительной власти на срок 10 лет», — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взяток).

В суде установлено, что с 2016 по 2020 год, являясь замначальника ИК-5, подсудимый получил более 20 тыс. рублей в качестве взятки от осужденного за обеспечение ему возможности пользоваться мобильным телефоном, за возврат изъятых телефонов, а также за общее попустительство по службе.

Кроме того, с апреля 2024 по июнь того же года, используя приятельские отношения с осужденным и злоупотребляя его доверием, подсудимый сообщил ему ложные сведения о своей якобы возможности повлиять на назначение ему минимального наказания, за что получил более 280 тыс. рублей.