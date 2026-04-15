Судья в Свердловской области ответит за нарушение ПДД

Свердловский облсуд разрешил привлечь судью к ответственности за нарушение ПДД.

Источник: Комсомольская правда

Свердловский областной суд разрешил привлечь одного из судей региона к административной ответственности за нарушение правил проезда перекрестков. Стоит уточнить, что в результате ДТП никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

— Поскольку судейская неприкосновенность не является личной привилегией, а призвана защищать независимость правосудия, за бытовые правонарушения судьи несут ответственность на общих основаниях, но с соблюдением особого порядка, исключающего произвольное преследование, — уточнили в региональных судах.

После получения согласия Свердловского областного суда уполномоченные органы могут возбудить в отношении судьи административное дело.