Судья в Свердловской области ответит за нарушение ПДД

Свердловский областной суд разрешил привлечь одного из судей региона к административной ответственности за нарушение правил проезда перекрестков. Стоит уточнить, что в результате ДТП никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе судов.
— Поскольку судейская неприкосновенность не является личной привилегией, а призвана защищать независимость правосудия, за бытовые правонарушения судьи несут ответственность на общих основаниях, но с соблюдением особого порядка, исключающего произвольное преследование, — уточнили в региональных судах.
После получения согласия Свердловского областного суда уполномоченные органы могут возбудить в отношении судьи административное дело.