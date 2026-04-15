Жителя Франции обвинили в продаже десятков тысяч поддельных больничных листов

«Мужчине предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке документов и незаконной лечебной деятельности в интернете», — говорится в материале.
Отмечается, что злоумышленник продал 44 тыс. поддельных листов нетрудоспособности по €21 за штуку, заработав тем самым почти €1 млн. При этом подозреваемый был арестован 31 марта недалеко от города Нанта. Ему грозит до 10 лет свободы и штраф до €1 млн.
В июле прошлого года генеральный прокурор США Пэм Бонди прекратила дело против врача из Юты, который обвинялся в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и уничтожении государственных вакцин от COVID-19 на сумму более $28 тыс.