Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Франции обвинили в продаже десятков тысяч поддельных больничных листов

Во Франции 25-летнего жителя обвиняют в незаконной продаже 44 тыс. больничных листов. Об этом 15 апреля сообщила австрийская газета Heute.

Источник: AP 2024

«Мужчине предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке документов и незаконной лечебной деятельности в интернете», — говорится в материале.

Отмечается, что злоумышленник продал 44 тыс. поддельных листов нетрудоспособности по €21 за штуку, заработав тем самым почти €1 млн. При этом подозреваемый был арестован 31 марта недалеко от города Нанта. Ему грозит до 10 лет свободы и штраф до €1 млн.

В июле прошлого года генеральный прокурор США Пэм Бонди прекратила дело против врача из Юты, который обвинялся в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и уничтожении государственных вакцин от COVID-19 на сумму более $28 тыс.

