Директора водоканала в Дагестане отправили под домашний арест

МАХАЧКАЛА, 15 апр — РИА Новости. Домашний арест назначен директору водоканала в Карабудахкентском районе Дагестана по делу о массовом отравлении людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.

Источник: © РИА Новости

«Советский районный суд города Махачкалы рассмотрел ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении директора муниципального унитарного предприятия “Карводоканал”… Суд счел возможным избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста с наложением соответствующих ограничений до 4 июня 2026 года», — рассказали в суде.

Читать дальше