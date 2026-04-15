Ничтожный кредит в 1,3 млн рублей аннулировал Волгоградский суд

Прокуратура Дзержинского района Волгограда через суд добилась признания ничтожным кредитного договора на сумму более 1,3 миллиона рублей, который мошенники оформили на имя инвалида первой группы, используя его персональные данные и электронную подпись без реального согласия.
В августе и ноябре 2023 года неизвестные злоумышленники заключили от лица молодого человека, страдающего тяжёлым заболеванием с детства и не способного говорить и писать, два договора с банком — на выдачу кредитной карты и кредита наличными. Общая сумма превысила 1,3 миллиона рублей. Сам инвалид фактически не выражал согласия и не пользовался деньгами.
Прокуратура провела проверку по обращению матери пострадавшего и обратилась в суд. Дзержинский районный суд удовлетворил иск: кредитный договор признан ничтожным, а на банк возложена обязанность удалить из кредитной истории потерпевшего все сведения о нём.
Исполнение решения прокуратура возьмёт под контроль после вступления документа в законную силу.
