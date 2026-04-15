В самолёт, летевший из Перми, ударила молния во время приземления в Сочи

Молния ударила в самолет, летевший из Перми в Сочи, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».
14 апреля во время подготовки к посадке в курортном аэропорту пилоты самолёта заметили вспышку молнии сбоку. Проверив все показатели, экипаж продолжил приземление.
После удачной посадки выяснилось, что из-за удара самолёт всё же оказался сильно повреждён, а на обшивке осталось несколько сквозных отверстий. Воздушное судно направили на ремонт.
Утром 14 апреля в небе над Сочи от ударов молний пострадали самолёты из Москвы и Ташкента, а также судно, вылетевшее в Челябинск.