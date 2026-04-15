На Урале банда рабочих вынесла с предприятия золото на сумму свыше 40 млн

Источник: Комсомольская правда

Городской суд Верхней Пышмы отправил под стражу семь сотрудников производства. Их обвинили в краже шлама с золотом с предприятия на сумму свыше 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Под стражу взяты: Юрий Юрин, Мария Беленева, Денис Смирнов, Тимур Гилев. Также Андрей Парамонов, Андрей Григорчук и Алексей Макаров.

— Суд избрал всем семерым меру пресечения — заключение под стражу на срок по 12 июня 2026 год, — сказано в сообщении.

Как полагает следствие, они в составе группы в апреле 2026 года похитили с предприятия продукцию шлама. В котором содержалось золото на сумму более 40 миллионов рублей.

Постановления суда не вступили в законную силу.