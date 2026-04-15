Жителя Новочеркасска осудили после смерти 24-летней девушки

53-летнего жителя Новочеркасска осудили за нападение, после которого умерла 24-летняя знакомая мужчины. Детали рассказали в пресс-службах СУ СК России по Ростовской области и донской прокуратуры.
В суде с участием государственного обвинителя выяснили, что в ноябре 2025 года мужчина в собственной квартире выпивал алкоголь. С ним находилась его 24-летняя знакомая. В какой-то момент вспыхнула ссора, и хозяин дома сильно избил девушку. Пострадавшая скончалась от травм.
Подозреваемого задержали в тот же день после преступления. Тогда же стало известно, что он уже был ранее судим. После экспретиз и следствия материалы поступили в суд. По части 4 статьи 111 УК РФ новочеркасец получил 10 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.
