Бывшего сотрудника нижегородской исправительной колонии осудили на 14 лет за мошенничество и коррупцию

Вынесен приговор бывшему сотруднику исправительной колонии, обвиняемому в мошенничестве и получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
С 2016 по 2020 год мужчина получил от осужденного более 20 тысяч рублей за разрешение пользоваться мобильным телефоном. Кроме того, в 2024 году уже уволенный на тот момент сотрудник колонии похитил у содержавшегося под стражей 280 тысяч рублей, обманув, что сможет помочь со смягчением наказания.
Суд приговорил злоумышленника к 14 годам в колонии строгого режима. Также ему запрещено занимать должности в органах исполнительной власти в течение 10 лет.
