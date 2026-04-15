Бывшего сотрудника нижегородской исправительной колонии осудили на 14 лет за мошенничество и коррупцию

Мужчина был уволен из органов ФСИН еще в 2020 году.

Вынесен приговор бывшему сотруднику исправительной колонии, обвиняемому в мошенничестве и получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

С 2016 по 2020 год мужчина получил от осужденного более 20 тысяч рублей за разрешение пользоваться мобильным телефоном. Кроме того, в 2024 году уже уволенный на тот момент сотрудник колонии похитил у содержавшегося под стражей 280 тысяч рублей, обманув, что сможет помочь со смягчением наказания.

Суд приговорил злоумышленника к 14 годам в колонии строгого режима. Также ему запрещено занимать должности в органах исполнительной власти в течение 10 лет.

Напомним, что экс-начальницу нижегородского управления градостроительного развития осудили за взятку.